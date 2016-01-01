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الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:45 م
الزراعة والتنمية
الزراعة والتنمية بالاتحاد الأوروبي
جمال صلاح الدين
قال استيفن ديفيد مدير برنامج وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في مشروع الزراعة والتنمية، إن المشروع يعمل علي دعم مصر في مجال الزراعة، مشيرًا إلي أنه سبق وقدم مشروعات لمزارعي المنيا والفيوم وكذلك لتطوير معهد البحوث الزراعية.

وأضاف "ديفيد"، في المؤتمر الصحفي للمشروع المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن المشروع يتبني الآن مشروعا بتمويل 2 مليون يورو لدعم صغار المزارعين في المنيا و الفيوم و مطروح، مشيرا إلي أن المشروع يساعد في تغطية قطاع المياة و الحصاد بهذه المحافظات، مؤكدًا أن المشروع انطلق في نوفمبر 2014 وينتهي 2020.

ويناقش المؤتمر "المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر" والذى تنفذه الوكالة الايطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الايطالية بالقاهرة ويتم تمويله من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى و التنمية المحلية.
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو
الاتحاد الأوروبي: ندعم صغار المحافظين بـ3 محافظات بمليوني يورو

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