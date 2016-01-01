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ثقافة

السباعية المصرية تبهر حضور مهرجان محافل النور بالهند

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
طارق موسى
وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على سفر فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، للهند تلبية للدعوة الموجهة من مهرجان "محافل النور".

وقالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إن موافقة الوزيرة على هـذه الـدعوة جاءت تأكيدًا على العلاقات المصرية الهندية والتعاون الثقافى الدائم والمشترك بين البلدين، بالإضافة إلى إعلان مصر ضيف شرف المهرجان في دورته الثامنة والعشرين "بمدينة كيرلا" الهندية، من خلال مدير جامعة الحكمة السنية بولايو كالكوت بناءً على اختيار من طلاب المعاهد الإسلامية ورواد الزوايا الصوفية بالهند، لتكون هذه أول مشاركة لمصر فى هذا المهرجان.

وأكدت أن فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت ابتهالاتها خلال الأسبوع الماضى وسط تواجد جماهيرى كبير، حيث توافد الجمهور من كافة أنحاء الولاية التى يشتهر سكانها بعشقهم للتجليات والأجواء الروحانية، معلنين للوفد المصرى أنهم كانوا من طلاب الأزهر الشريف، كما أنهم كانوا يتابعون فرق الانشاد والابتهلات الدينية فى صعيد مصر.

واختتمت فرقة السباعية المصرية للإنشاد الدينى حفلاتها يوم 8 يوليو 2018، بعدما نالت شهرة واسعة فى فترة زيارتها للهند، حيث تم الإعلان عن مشاركة مصر قبل أيام من بدء الفعاليات فى كل أنحاء الهند عبر الإنترنت والدعاية الالكترونية والملصقات مما ساعد في مشاركة الآلاف من جميع أنحاء الهند وتابعوا كل الفعاليات وكان أيضا للصحافة الهندية دور كبير في تغطية هذه الاحتفالية الأولى من نوعها.

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