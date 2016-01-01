نقابة السكة الحديد: هناك حملة تشهير بمحاميي الهيئة الأطهار

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر حملة التشهير الممنهجة التي يقوم بها البعض ضد محامي الهيئة في وسائل الإعلام الإلكترونية وبعض مواقع السوشيال ميديا بشان قرار إحالتهم للمحاكمة التأديبية علي خلفية وقائع ومخالفات ادارية.



وأصدرت، النقابة هذا البيان لتوضيح الصورة الي الرأي العام، حيث ان المحامين بالهيئة من أكفاء العناصر القانونية بوزارة النقل وحققوا انجازات ملموسة وملحوظة خلال الاعوام القضائية الماضية، الامر الذي وفر ملايين الجنيهات للهيئة، حفاظا علي المال العام وانهم يقومون بمجهود غير عادية من اجل خدمة العدالة وتحقيق مصالح هيئتنا الموقرة.



واكدت، الهيئة ان قرار الإحالة جاء لمجرد مخالفات ادارية بسيطة ومازالت المحكمة هي صاحبة كلمة الفصل في ثبوتها في حقهم من عدمه فمن صاحب المصلحة في التشهير بهؤلاء المحامين الاطهار.



واختتم البان أن النقابة وصفتها الممثل الشرعي للعاملين بالهيئة تتقدم بخالص الشكر للمحامين علي ما قدموه ومازالوا يقدموه من خدمات جليلة تصب في مصلحة الهيئة وحماية المال العام.