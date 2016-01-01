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ديني

أمين الفتوى: كفارة اليمين ليست بصيام 3 أيام على الجميع.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:02 م
كفارة اليمين
كفارة اليمين
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين، ليست على التخيير بين إطعام عشرة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام أو تحرير رقبة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما هي كفارة اليمين غير الصوم ثلاثة أيام؟»، أن كفارة اليمين في حال الحنث، ليست هي مباشرة صيام ثلاثة أيام، وإنما هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، منوهًا بأن تحرير رقبة التي هي ملك اليمين لم تعد موجودة.

وتابع: وعليه يتبقى الكفارة بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، وعند عدم الاستطاعة ، يصوم الحالف ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن كفارة اليمين، ليست على التخيير بين إطعام عشرة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام، فمن حلف يمينًا ثم حنث به، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يُطعم عشرة مساكين ،وعند عدم الاستطاعة يكون عليه صيام ثلاثة أيام.

واستشهد بقول الله تعالى: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » الآية 89 من سورة المائدة.

وأضاف أنه إذا كان الحالف فقير لا يستطيع إطعام عشرة مساكين، ومريض لا يستطيع الصوم أبدًا، ففي هذه الحالة عليه أن يستغفر الله تعالى وليس عليه شيء، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الآية 78 من سورة الحج.

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