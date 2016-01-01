تارت بالعنب والمهلبية على طريقة نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل تارت بالعنب والمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".



المقادير:

2 كوب دقيق

كوب زبدة

كوب سكر

2 بيضة

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح



المهلبية:

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

باكت فانيليا

4 حبة عنب



طريقة التحضير:

* يخلط فى الكبة الدقيق والبيكنج بودر والزبدة والسكر والبيض والفانيليا.

* يمكن إضافة رشة ملح.

* يقلب الخليط ويفرد فى قاع وجوانب صينية تارت وتخرم بالشوكة.

* يخلط اللبن والسكر والفانيليا على النار.

* يقلب النشا فى القليل من الماء ويضاف إلى خليط اللبن.

* يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.

* يضاف خليط المهلبية على قاعدة التارت.

* تضاف حبات العنب على الوجه.

* توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.



