تارت بالعنب والمهلبية على طريقة نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل تارت بالعنب والمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".
المقادير:
2 كوب دقيق
كوب زبدة
كوب سكر
2 بيضة
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
المهلبية:
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
باكت فانيليا
4 حبة عنب
طريقة التحضير:
* يخلط فى الكبة الدقيق والبيكنج بودر والزبدة والسكر والبيض والفانيليا.
* يمكن إضافة رشة ملح.
* يقلب الخليط ويفرد فى قاع وجوانب صينية تارت وتخرم بالشوكة.
* يخلط اللبن والسكر والفانيليا على النار.
* يقلب النشا فى القليل من الماء ويضاف إلى خليط اللبن.
* يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.
* يضاف خليط المهلبية على قاعدة التارت.
* تضاف حبات العنب على الوجه.
* توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
المقادير:
2 كوب دقيق
كوب زبدة
كوب سكر
2 بيضة
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
المهلبية:
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
باكت فانيليا
4 حبة عنب
طريقة التحضير:
* يخلط فى الكبة الدقيق والبيكنج بودر والزبدة والسكر والبيض والفانيليا.
* يمكن إضافة رشة ملح.
* يقلب الخليط ويفرد فى قاع وجوانب صينية تارت وتخرم بالشوكة.
* يخلط اللبن والسكر والفانيليا على النار.
* يقلب النشا فى القليل من الماء ويضاف إلى خليط اللبن.
* يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.
* يضاف خليط المهلبية على قاعدة التارت.
* تضاف حبات العنب على الوجه.
* توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.