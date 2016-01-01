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تارت بالعنب والمهلبية على طريقة نجلاء الشرشابي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:31 م
تارت العنب
تارت العنب
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل تارت بالعنب والمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".

المقادير:
2 كوب دقيق
كوب زبدة
كوب سكر
2 بيضة
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح

المهلبية:
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
باكت فانيليا
4 حبة عنب

طريقة التحضير:
* يخلط فى الكبة الدقيق والبيكنج بودر والزبدة والسكر والبيض والفانيليا.
* يمكن إضافة رشة ملح.
* يقلب الخليط ويفرد فى قاع وجوانب صينية تارت وتخرم بالشوكة.
* يخلط اللبن والسكر والفانيليا على النار.
* يقلب النشا فى القليل من الماء ويضاف إلى خليط اللبن.
* يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.
* يضاف خليط المهلبية على قاعدة التارت.
* تضاف حبات العنب على الوجه.
* توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

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