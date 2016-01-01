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كأس العالم

بلجيكا تؤدي تدريبها الأخير استعدادا لمباراة فرنسا في كأس العالم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:13 م
صدى البلد
ا ش ا
أدى منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريبه الأخير، في موسكو، قبل السفر إلى مدينة سان بطرسبرج لمواجهة فرنسا غدا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتدرب فريق المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز أكثر من نصف ساعة على ملعب موسكو كانتري كلوب، مقر معسكر منتخب بلجيكا منذ بداية منافسات المونديال.
ولن يجري منتخب بلجيكا أي مران في ستاد سان بطرسبرج، حيث ستقام المواجهة المنتظرة أمام "الديوك" في الدور نصف النهائي.

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