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ديني

حكم أداء صلاة العشاء الحاضرة قبل قضاء المغرب الفائتة.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:01 م
ترتيب الصلوات
ترتيب الصلوات
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « فاتتني صلاة المغرب، فهل يجوز أن أصليها بعد صلاة العشاء؟»، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.

وأضاف أنه بالنسبة لترتيب الصلوات الفوائت والحاضرة، فالأصل في الصلوات أن يراعي الشخص الترتيب، بمعنى أنه يُستحب لمن فاتته صلاة المغرب أن يُصليها قضاءً قبل أداء صلاة العشاء، منوهًا بأنه إذا بادر الشخص بصلاة الفريضة الحاضر أولًا قبل القضاء ، أي صلاة العشاء ثم صلاة المغرب بعدها، فلا حرج في ذلك، ولا إثم على المُصلي في ذلك.

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