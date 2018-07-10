مكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 51 ألف رأس ماشية بالشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية " إدارة رعاية الحيوان بالمديرية والأقسام التابعة والوحدات بالإدارات الفرعية" حملة مكبرة لمكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 51 ألف و 71رأس ماشية عن طريق الرش وتجريع عدد 38 ألف و881 رأس ماشية بأدوية مكافحة الطفيليات الداخلية للحفاظ على صحة ومناعة وإنتاجية الثروة الحيوانية من الطفيليات والتي تتسبب في إنتشار الأمراض الوبائية وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية .



أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تم فحص وعلاج 29 ألف و 105رأس ماشية بالوحدات البيطرية أو من خلال العلاج الخارجي بالإنتقال للمربين بمختلف مراكز ومدن المحافظة كما وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.



واضاف "توفيق" انه يأتي ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.