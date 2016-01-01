داعية إسلامي للحموات: سيبي بنتك تعيش حياتها مع جوزها.. فيديو

قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن النبي الكريم كان يتعامل بحكمة فى المشكلات والخلافات، وهذا حدث حينما حدثت مشكلة مع السيدة فاطمة الزهراء وسيدنا علي بن أبي طالب فحكت له أنه حدث بينهما شئ فخرج مغاضبا ولم تروي له تفاصيل الخلاف.



وأضاف وهدان، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن النبي ذهب إلى سيدنا علي بن أبى طالب بنفسه ولم يتكبر على الذهاب إليه فوجده نائما ومسح عليه بعض التراب من ملابسه وقال له : قم يا أبا تراب وأخذه وذهب به إلى بيت فاطمة الزهراء دون توجيه اللوم له أو تأنيبه على شئ.



وأشار إلى أن تدخل الأهل فى حياة الأزواج يفسد ولا يصلح، قائلا للحموات "سيبي بنتك تعيش حياتها مع جوزها".



