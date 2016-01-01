تفاصيل أغاني صيف 2018.. إليسا تنتظر انتهاء كأس العالم لطرح ألبومها الـ 11 .. شيرين تجري تعديلات.. وعمرو دياب وحماقي يتكتمان على موعد طرح أجدد أعمالهما

رامي جمال يعلن اسم ألبومه الجديد "ليالينا"

حماقي يتعاون مع عمرو مصطفى وأمير طعيمة

-إليسا



ما بين أغنية "حكايات" و "الى كل اللي بيحبوني" تردد أن من بينهما ستختار الفنانة اللبنانية اليسا عنوان ألبومها الجديد والحادي عشر في تاريخها الفني.



وكانت اليسا كشفت عن بعض أسماء الأغنيات الخاصة بألبومها منها "كرهني"، "لسة فيه كلام"، "أنت ومعي"، "أنا وحيدة" و"كتيرة عليه".



أما عن موعد طرحها، تنتظر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات انتهاء مبارايات كأس العام المقام الآن في روسيا لطرحه بالاسواق.



-شيرين



قررت الفنانة شيرين تأجيل طرح البومها الجديد لأواخر شهر أغسطس وذلك لقيامها بإجراءات في الألبوم منها حذف أغان واستبدالها بأغنيات أخرى.



وكان البوم "أنا كتير" إنتاج عام 2014 من شركة نجوم ريكوردز هو احدث ألبومات شيرين، حيث اكتفت على مدار الاعوام الماضية بطرح أغاني سينجل حققت نجاحا كبيرًا.



عمرو دياب



لم يستقر الفنان عمرو دياب على اسم البومه الجديد الذي يحمل العديد من المفاجآت، منها عودته للتعاون مع الفنان الكبير حميد الشاعري.



وكل ما تم معرفته أنه سيحتفل بصدور الألبوم خلال حفله السنوي في الساحل الشمالي مع جمهوره.



-رامي جمال



كشف الفنان رامي جمال عن أن ألبومه الجديد والرابع في مشواره الفني يحمل اسم "ليالينا"، وكان آخر البومته في صيف 2016 والذي حمل اسم "مالناش الا بعض" حقق نسب مشاهدة عالية بموقع "يوتيوب".



-محمد حماقي



أما الفنان محمد حماقي فيعكف حاليًا على الانتهاء من البومه الجديد الذي يتعاون من خلاله مع امير طعيمة، ايمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، توما، محمد يحيى وشريف تاج.

يبدو أن موسم صيف 2018 سيكون الأقوى في عالم الموسيقى، وذلك بعد إعلان عدد من كبار نجوم الغناء طرح ألبوماتهم خلال شهري يوليو وأغسطس. وبدأ البعض منهم الترويج لأغانيه، فيما تكتم آخرون على أسماء الأغاني وأجروا بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة.