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أخبار البلد

غدا.. اجتماع الصحفيين لمناقشة تطورات قانون الصحافة والإعلام

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:59 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
يجتمع مجلس نقابة الصحفيين غدا برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لمناقشة مستجدات قانون الصحافة والإعلام، وبحث عددا من الملفات الهامة.

وكان قد اجتمع مجلس نقابة الصحفيين الأسبوع الماضى لمناقشة المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأعلن المجلس فى بيان رسمى عقب اجتماعه أنه توافق بالإجماع بعد النقاشات والاستماع لجميع الآراء، على ملاحظات محددة، وقام بإعداد مذكرة وإرسالها للجهات المعنية.

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