بعد انتشار مشكلات الخادمات.. طبيب نفسي يكشف عن كيفية التأكد من هويتهم.. وخبراء يوجهون نصائح للمواطنين يجب إتباعها

طبيب نفسي:

الخادمات يتعرضون لحالات نفسية

تأليف القصص والروايا غاية لإقناع من أمامهم

انتشرت مؤخرا الكثير من الحالات الخاصة بالسيدات التى تعمل فى مهنة "الشغالة"، ما بين السرقة والتعدى على الأطفال بالضرب المبرح، وبعدها تفر هاربة.وما بين قصة وأخري، يجهل الكثير من أصحاب المنازل كيفية التفريق بين تلك الخادمات وكيفية التعرف الكامل على هويتهم.من جانبه أكد الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، أن الكثير من الخادمات تعانى من اضطرات نفسية، ودائما ما تضطر إلى الكذب وتأليف القصص التي لا تمد للواقع بصلة، مرجعا حديثه إلى أن تلك الأموو تنتج عن عدم رغبتهم في العيش فى الواقع الذي وجدن أنفسهن به.وأضاف فرويز، إن الكثير من الخدمات تعانى من أزمات نفسية وذلك بسبب المشاهد التى يروها كثيرا ما بين حنين زائد عن الحد من احد الاباء لبناتهن وذلك آثناء خدمتهم فى المنازل أو مشاهدتهم لاعتداء والد على ابنته وتترك تلك المشاهد فى زهنها.ومن جانب آخر أكدت صفاء النجار خبيرة التنمية البشرية، أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعاها كل ربة منزل قبل السماح لأى سيدة دخول منزلها والعمل بها وذلك من خلال القيام التأكد من مكان سكنها، وكذلك الحصول على صورة من البطاقة الخاصة بها، أو يفضل أن يتم الحصول عليها من خلال مكتب للخدمات.وأضافت "النجار"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن من ضمن الأمور التي تساعد في توفير أعلى مستوي من الأمان يمكن من خلال الحصول على آحدي الخدمات من خلال آحدي الصديقات بحيث تكون مضمونة ولا تكون التجربة الآولى بالنسبة لك.