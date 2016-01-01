المحافظين ينعى قدري أبو حسين: تغمده الله بواسع الرحمات

تقدم حزب المحافظين بخالص التعازي لوفاة قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدي الذي وافته المنيه صباح اليوم.



وأعرب الحزب فى بيان صحفى له عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.



وكان قد أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، اليوم الإثنين، خبر وفاة اللواء قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان السابق، مؤكدا أن تشييع الجنازة سيتم في مسقط رأسه بمدينة أخميم محافظة سوهاج.

