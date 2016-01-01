ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ماتاريللا يشيد بدور الأزهر والكنيسة لمواجهة التطرف

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:02 م
الرئيس الإيطالي سيرجيو
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا
ا ش ا
أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، والدور المتميز للكنيسة القبطية، والأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيطالي، اليوم / الإثنين / البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في القصر الجمهوري ب(روما).

وأشار الرئيس ماتاريللا إلى ما يلمسه العالم لأوضاع المسيحيين في مصر، حيث يعيشون فيها كجزء لا يتجزأ من الشعب، والذي لا يمكن التفرقة بين أفراده بخلاف دول أخرى في المنطقة يعاني فيها المسيحيون نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد البابا عمق العلاقات المصرية - الإيطالية تاريخيا ، وحرص الحكومتين والشعبين على تطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن البحر المتوسط يجب أن يستمر كما كان دائما في توحيد الدول المطلة عليه بقيادة مصر وإيطاليا وليس تقسيمهم.

واستعرض البابا خلال اللقاء التضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء، بالتوازي مع معركة التنمية الاقتصادية والخطة الشاملة لتطوير الإنسان المصري.

كما أشاد بدور الدولة في ترميم الكنائس التي تعرضت للاعتداء من جماعة "الإخوان " الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، وحرص الرئيس السيسي على مشاركة أبنائه وأخوته في المناسبات الدينية بالكنيسة القبطية، حيث حرص منذ توليه المسئولية التأكيد علي أنه رئيس لجميع المصريين.

ولفت إلى استقبال أول فوج من حجاج "مسار العائلة المقدسة " من إيطاليا الشهر الماضي، منوها إلى أنه أشرف "شخصيا " على ترتيبات استقبال الأفواج القادمة والتي تشهد طلبا متزايدا من قبل الحجاج الإيطاليين.

ترشيحاتنا

آباء أطفال الكهف وساعات الانتظار.. إيمان يشوبه قلق

مصرى ينضم إلى صفوف نادي سانت بلتن النمساوى

برشلونة يتراجع عن ضم ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

طاهر أبو زيد: حسام حسن يستحق قيادة المنتخب

نجم الأهلى يكشف الفارق بين كارتيرون الفريق وجروس الزمالك

بوسي شلبي ترد بقسوة على فجر السعيد

وقف عرض أغنية دوللي شاهين.. تعرف على السبب

رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته لمصر بسبب الأمطار

السيسي يطالب بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية لمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار فعاليات أسبوع التوعية المرورية.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

البترول: اكتشاف نفطي جديد ينتج 5 آلاف برميل يوميا.. فيديو
البترول: مصر جاهزة لتصبح أكبر مركز إقليمي للطاقة .. فيديو
عرفات: مخطط الموانئ البحرية أبرز إنجازات وزارة النقل.. فيديو
وزيرة الاستثمار: استراتيجية تطوير قطاع النقل مصدر فخر..فيديو
محافظ مطروح يتابع رصف شارع زاهر جلال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟