تضامن المنوفية تستعد لإغلاق 621 حضانة مخالفة وغير مرخصة

وافق الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية علي تفعيل عمل لجان غلق دور حضانات الأطفال غير المرخصة طبقا لأحكام القانون علي مستوي قري ومدن ومراكز المحافظة.



جاء ذلك بناء علي مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بشأن ما قامت به إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية من حصر دور الحضانات التي تمارس عملها بدون ترخيص تمهيدًا لإصدار قرارات غلق لها.



أوضحت أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه تم حصر عدد الحضانات التي تعمل بدون ترخيص وعدم التزام أصحابها باشتراطات الترخيص وبلغ عددها ( 621 ) دار حضانة علي مستوي قري ومدن ومراكز المحافظة ، وتأتي عملية غلق الحضانات المخالفة طبقا لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 244 ) بتاريخ 3 / 9 / 2012 .



كما أشارت النادري إلي أنه ستتولي لجان الغلق مباشرة الأعمال برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة وعضوية عضو قانوني من الوحدة المحلية وعضو قانوني وممثل الأسرة والطفولة بالإدارة الإجتماعية.



ومن جانبه أصدر السكرتير العام توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة تنفيذ قرارات الغلق للحضانات المخالفة والتي تقع في نطاق كل مركز ومدينة بالتنسيق مع إدارات التضامن الإجتماعي.