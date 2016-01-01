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أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 من القوات الأمنية في تفجير انتحاري بالعراق

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:12 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم /الاثنين/، بأن خمسة من القوات الأمنية سقطوا بين قتل وجريح في تفجير انتحاري بقضاء بيجي.

وأضاف المصدر - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن انتحاريين كانا يريدان تفجير نفسيهما في تجمع للقوات الأمنية قرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحدهما، فيما قام الآخر بتفجير نفسه.. موضحا أن التفجير أدى إلى مقتل أربعة من عناصر القوات الأمنية وإصابة آخر.

وتشهد عدد من مناطق محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر تفجيرات انتحارية وهجمات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة محافظة ديالى العراقية العثور على مضافة (وكر) تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي تضم حزامين ناسفين.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية "إن العملية المباغتة التي نفذتها وحدات من قوات التدخل السريع (سوات) في شرطة ديالى في عمق منطقة الطرفاية (25 كيلومترا جنوب مدينة بعقوبة) نجحت في الاستدلال على مضافة تابعة لتنظيم (داعش) تضم حزامين ناسفين معدين لاستهداف بعقوبة، وفق المعلومات الاستخبارية.
وكانت شرطة ديالى قد نجحت أمس في قتل إرهابي خطير في اشتباك بمنطقة الطرفاية جنوب بعقوبة.

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