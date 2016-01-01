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أخبار البلد

100 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا فى الأسبوع الأول بمطروح

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:02 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن أن "مبيعات معرض ديارنا في مطروح بلغت خلال الأسبوع الأول لافتتاحه أكثر من 100 ألف جنيه كما بلغ عدد زوار المعرض حوالي 5 آلاف زائر من أهالى مطروح والمصطافين، وكانت منتجات الجلود والمفروشات والاكسسوار من أكثر المنتجات مبيعًا وجذبًا للزوار".

ويأتي معرض مطروح في إطار سلسلة معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يستمر المعرض بمطروح طوال شهر يوليو ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف الليل.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة على المستوى المحلي والدولي كما أكدت  ضرورة التنوع والتوسع في المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعارض لتلبية احتياجات المصطافين حيث من المقرر افتتاح معرضًا آخر للأسر المنتجة في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 الى 30 يوليو وآخر برأس البر خلال الفترة من 5 الى 18 أغسطس هذا الصيف.

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