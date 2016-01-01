مدير أمن الدقهلية يتابع الحملات المرورية بالطرق السريعة

قام اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اليوم، بمتابعة الحملات المرورية بكمين كفر العرب وعدد من الطرق السريعة بالمحافظة وذلك ضمن فعاليات وزارة الداخلية بعمل أسبوع توعوي مروري هدفه الأول توعية المواطنين.



وجه مدير الأمن خلال تلك الحملات بأن الهدف الأول هو العمل على تسيير الحركة المرورية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد وتعليمات المرور وأن الهدف من هذه القواعد هي الحرص على سلامة المواطنين والاستخدام الأمثل لكافة وسائل النقل والاطمئنان على أرواح المواطنين وألا تكون أرواحهم في أيدي المستهترين من بعض السائقين.



وأسفرت تلك الحملات المرورية عن ضبط عدد من المركبات بدون تراخيص وعدد من التراخيص المنتهية كما تم ضبط عدد من سائقي السيارات من متعاطي المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كما شدد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين مشيرًا إلى أن حفظ كرامة المواطن هي الرسالة الاسمى لرجال وزارة الداخلية.