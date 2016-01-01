طلاب جامعة المنصورة يشاركون فى مهرجان الموسيقى والغناء

شارك وفد من طلاب جامعة المنصورة فى فعاليات إفتتاح مهرجان الموسيقى والغناء والتراث العربي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار(حلم واحد .. هدف واحد) .



فيما شاركت وفود طلابية من ثمانى دول عربية وهم الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان ،جزر القمر ،العراق, مصر فى الفاعليات كما تضمنت إختيار القاهرة عاصمة الشباب العربي,



فيما يهدف المهرجان للتعرف على الموروث الثقافي لبعض الدول العربية المشاركة, ودفع الشباب العربي للحفاظ على الهوية العربية الثقافية وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الفنية في مجال الموسيقى والغناء.