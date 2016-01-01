ضبط بائعي فاكهة بحوزتهما حشيش بشبين القناطر

ألقت مباحث القليوبية القبض على فكهاني وزميله لقيامهما بالاتجار في المخدرات بمنطقة العطارة إحدى البؤر الإجرامية لترويج المخدرات في شبين القناطر وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالي واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة تفيد بقيام فكهاني وزميله بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يعملان في تجارة الفاكهة وأنهما يقومان بترويج الحشيش مكان الفاكهة وفي أحد الأكمنة تمكن النقيب أيمن سليمان معاون مباحث شبين القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ 1250 جنيها و2 هاتف محمول بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.

