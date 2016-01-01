البترول: اكتشاف نفطي جديد ينتج 5 آلاف برميل يوميا.. فيديو

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم اكتشاف البئر الثاني للنفط في حوض فاغور بالصحراء الغربية، مشيرا إلي أن إنتاج البئر يصل إلى ٥ آلاف برميل يوميا.



وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له عبر فضائية «اكسترا نيوز» أنه باستخدام أحدث التكنولوجيات نجحت عمليات الاكتشافات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات ستحفز الشركات العالمية لاتباع نفس الأسلوب.



وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم طرح ٢٧ منطقة في مزايدة عالمية، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية منطقة واعدة سواء في إنتاج الزيت الخام، أو الغاز الطبيعي.

