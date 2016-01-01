ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

البترول: اكتشاف نفطي جديد ينتج 5 آلاف برميل يوميا.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:14 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم اكتشاف البئر الثاني للنفط في حوض فاغور بالصحراء الغربية، مشيرا إلي أن إنتاج البئر يصل إلى ٥ آلاف برميل يوميا.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له عبر فضائية «اكسترا نيوز» أنه باستخدام أحدث التكنولوجيات نجحت عمليات الاكتشافات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات ستحفز الشركات العالمية لاتباع نفس الأسلوب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم طرح ٢٧ منطقة في مزايدة عالمية، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية منطقة واعدة سواء في إنتاج الزيت الخام، أو الغاز الطبيعي.

ترشيحاتنا

برشلونة يتراجع عن ضم ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ

مصرى ينضم إلى صفوف نادي سانت بلتن النمساوى

تخفيض مجموع القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة لتزايد الإقبال

تعيين مولينا مديرا رياضيا لمنتخب إسبانيا خلفا لـ هييرو

مدينة عربية تستضيف نهائى كأس السوبر بين برشلونة وإشبيلية

أمين الفتوى: كفارة اليمين ليست بصيام 3 أيام على الجميع.. فيديو

إصابة أومتيتي تهدد خطط الديوك لمواجهة بلجيكا

حكام أفارقة يبددون أحلام الأهلي بدوري الأبطال بشهادة الكاف

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الجمارك

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال المهدي سليمان لـ بيراميدز

السيسي يطالب بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية لمصر

كشف بترولي لـ ايني يفتح منطقة إنتاجية جديدة في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار فعاليات أسبوع التوعية المرورية.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

البترول: اكتشاف نفطي جديد ينتج 5 آلاف برميل يوميا.. فيديو
البترول: مصر جاهزة لتصبح أكبر مركز إقليمي للطاقة .. فيديو
عرفات: مخطط الموانئ البحرية أبرز إنجازات وزارة النقل.. فيديو
وزيرة الاستثمار: استراتيجية تطوير قطاع النقل مصدر فخر..فيديو
محافظ مطروح يتابع رصف شارع زاهر جلال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟