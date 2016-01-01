إيقاف مدير دار المسنين ببركة السبع في المنوفية



قررت اماني النادرى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إيقاف مدير دار المسنين ببركة السبع وتكليف رئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة بركة السبع الإجتماعية بالقيام بالعمل مديرًا للدار المسنين لحين إنتهاء عمل اللجنة المشكلة من فحص أعمالها.



جاء ذلك عقب زيارة تفتيشية للدار للإطمئنان على حالة النزلاء والذين أبدوا وجود سوء معاملة والعديد من الشكاوى من إدارة الدار.



كما قررت تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأسرة والطفولة و عضوية كل من أخصائى بإدارة الأسرة والطفولة وأخصائى شئون قانونية وأخصائى متابعة ومفتش مالى وإدارى بالمديرية على أن تقوم اللجنة ولمدة 10 أيام بفحص أعمال دار المسنين ببركة السبع وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها من قبل اللجنة.



