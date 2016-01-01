البرلمان يطالب الحكومة بتحسين مرتبات المدرسين

طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بربط برنامجها بالتكليف الرئاسى ليكون مترجما لما ورد فى بيان وخطاب رئيس الجمهورية أثناء أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية أمام مجلس النواب، مطلع يونيو الماضي.



وقال "شيحة"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص محور التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، إنه يطلب من الحكومة أن ترتفع إلى مستوى التكليف الرئاسى الذى قاله الرئيس فى خطابه، وأن تترجم برنامج الرئيس لبرنامج حكومى".



وأشار رئيس لجنة التعليم، إلى ضرورة تحسين أحوال المعلمين، قائلا: "لا يوجد تطوير تعليم بدون تحسين الأحوال المادية والمعنوية للمعلمين، ممكن تضع أعظم خطط فى العالم لمدرس يعانى ماديا ومعنويا لن تنفذ، لأنه شخص غير مؤهل ماديا ومعنويا، نريد من الحكومة أن ترتفع لمستوى التوجيه الرئاسى".



واستطرد: "التوجه الرئيسى فى برنامج الحكومة بناء الإنسان وهو أشمل من التعليم، ونريد أن يكون هناك تنسيق وتواصل بين وزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالى، عايز أعرف برامج النشاط الصيفى لوزارة التربية والتعليم، هل توجد خطة لهذا العام؟، فلم نراها فى برنامج الحكومة، ما هى الأنشطة الترفيهية؟، عندنا 260 قصر ثقافة، الدولة المصرية عاملة ايه لـ20 مليون شاب فى الصيف، أنا كنت أعتقد أنه برنامج الحكومة اللاعب الأساسى فيه وزراء التعليم والتعليم العالى والشباب والثقافة، مش كل وزارة تشتغل لوحدها".



وأكد النائب جمال شيحة، أن الخطة ربع السنوية لابد أن تعرض على اللجان كلها وليس لجنة الخطة والموازنة فقط، وقال إن الوعود التى ذكرت فى برنامج حكومة شريف إسماعيل السابقة، لم ينفذ منها شىء، ولابد ألا يتكرر ذلك مع الحكومة الجديدة".



فيما عقب الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قائلا: "هذه المرة ستنفذ، عندنا رؤية مصر 2030، لأول مرة الدولة تتمسك بهذه الرؤية فى هذا البرنامج المحدد لتنفيذه 4 سنوات حتى 2022، هذا البرنامج أعده ديوان عام الوزارة وشارك فى إعداده 14 عضو من جميع الهيئات وقطاعات التعليم، وهو نابع من رؤية 2030، ومجبنهوش من على النت".



وتابع: "نضع برنامج حقيقى سينفذ وهو قابل للتنفيذ، ووضعنا مؤشرات تنفيذية لكل عام، وبنشتغل بجد وبروح ونساهم فى بناء هذا البلد، وأنا مكلف من الحكومة بشئون المعلمين، بما يشمل تحسين الموارد وتحسين مستوى المعيشة، ووجود حوافز، وتنمية الموارد الذاتية، واشتغلنا على هذا الملف 3 شهور، وحاليا هناك تدفقات حقيقية بدأت، وأكثر من 4 مليارات جنيه في الموازنة رايحة للمرتبات، بنشتغل على تطوير الرعاية الصحية، وعندنا أصول بمئات المليارات، لا نبيع ولكن نشترى فقط، وندير الأصول، وهناك موارد تدخل لصالح مرتبات المعلمين خارج الموازنة، فأول تكليف لى هو تحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين، ومحدش يقدر يعمل برنامج حكومة لمدة 20 يوما، بدأنا من حوالى شهر ونصف، وكان لدينا تحدى وأنجزناه".



وأشار إلى أن برنامج الحكومة يهتم بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وقال إنه لأول مرة فى الحكومة يتم عمل شهادة مزاولة مهنة لمنحها للتعليم الخاص والأجنبى وغيره، وهذا البرنامج مرتبط بتشريعات عديدة".



من جانبها، انتقدت النائبة ألف كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، عدم وجود خطط زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة.



فيما قال النائب الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو اللجنة، إن لجان تقييم المعلمين يجب ألا تكون فى الوزارة ولكن تتكون من لجنة من أساتذة كلية التربية.