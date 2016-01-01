تشان: اخترت يوفنتوس لأنه عملاق.. ولا أعلم شيئا عن صفقة رونالدو



وعن صفقة كريستيانو رونالدو المتوقعة ليوفنتوس.. أكد تشان أنه سيكون من الرائع اللعب مع رونالدو في يوفنتوس، ولكنه نفى أن يكون على علم بأي تفاصيل بالمفاوضات بين النادي واللاعب.

كشف اللاعب الدولي الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي الجديد، عن السبب وراء اختياره الانتقال إلى "السيدة العجوز" بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.وقال تشان - خلال المؤتمر الصحفي الأول أمام وسائل الإعلام الإيطالية - "أنا أعلم أن يوفنتوس ناد عملاق، وسعيد لتواجدي هنا وتحدثت مع سامي خضيرة عنه وأخبرني أنه فريق استثنائي.. مدربي في سن السابعة كان إيطاليا ويشجع يوفنتوس، لقد أخبرني أنني سألعب يوما ما هنا، أنا سعيد جدًا بتحقيق هذا الأمر، وأساطيري هنا في النادي هم بافل نيدفيد وأليساندرو ديل بييرو".وأضاف: "لقد اخترت الانتقال إلى يوفنتوس، بسبب أنه ناد كبير، ولديه عقلية الفوز التي أملكها، في الحقيقة لقد جئت إلى هنا للفوز بألقاب جديدة، حصلت على عدة عروض لكن مشروع يوفنتوس كبير للمستقبل، وبالطبع أريد أن أكون جزءًا منه هدفي الأول يجب أن يكون الدوري الإيطالي، ثم القتال مع الفريق لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا".