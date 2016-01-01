البترول: مصر جاهزة لتصبح أكبر مركز إقليمي للطاقة .. فيديو

أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر يمكنها أن تصبح أكبر مركز إقليمي للطاقة، من خلال تاريخها والمقومات التي تمتلكها، والخبرة البشرية على مدار ١٠٠ عام في مجال البترول.



وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له عبر فضائية «اكسترا نيوز» أن الدولة بصدد تنفيذ مشروع قومي لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، الأمر الذي يساهم في جلب العديد من الاستثمارات، بالتزامن مع إصدار قانون تنظيم سوق الغاز.



وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن القانون يعطي الضوء الأخضر للقطاع الخاص، بوجود تجارة للغاز، سواء الاستيراد أو التصدير، مشيرا إلى أن المشروع يصب في صالح الاقتصاد القومي.

