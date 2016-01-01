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منوعات

حادث مؤلم.. سيخ حديدي يخترق كتف رجل ويخرج من ذراعه

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:12 م
صدى البلد
نهى حمدي
نجا شاب عشريني بأعجوبة من موت محقق، بعد أن اخترق سيخ حديدي طوله خمسة أقدام كتفه وخرج من ذراعه اليمنى.

تعود التفاصيل عندما كان كمال براجابات، البالغ من العمر 25 عامًا، عائدًا إلى المنزل من حفل زفاف، عندما اصطدمت شاحنة محملة بسيارته في أجمر بالهند أثناء محاولتها تجاوز مركبة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وتم العثور على براجابات داخل سيارته على بعد بضعة أمتار على الطريق بعد 5 ساعات من وقوع الحادثة، وهو في حالة صعبة نزيف شديد، وتم نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بإجراء جراحة له.

استمرت العملية 3 ساعات حتى استطاع الفريق الطبي استخراج السيخ من الكتف والذراع، ومن المفترض أن يخرج براجابات من المستشفى بمجرد أن تلتئم جروحه.

حادث مؤلم.. سيخ حديدي يخترق كتف رجل ويخرج من ذراعه
حادث مؤلم.. سيخ حديدي يخترق كتف رجل ويخرج من ذراعه

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