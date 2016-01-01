تفاصيل قرض بنت مصر بالبحيرة

أكد المحاسب صلاح أبو مصطفى، مدير بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالبحيرة، أن "قرض بنت مصر" احد ثمار سعي المجلس القومى للمرأة للنهوض بالحاله الاقتصادية للمراه المعيلة والغير عامله مشيرا الى انه يبدأ من" الف جنيه الي 25 الف جنيه" بفائده 10% متناقصة.



جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيره برئاسه المهندسه زكيه رشاد اليوم الاثنين تحت عنوان ( مبادرة بنت مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر ) تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و بمشاركة لفيف من الرائدات الريفيات ونماذج من المرأة المعيلة .



وأوضح مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى، ان شروط قرض" بنت مصر " تتضمن ألا يقل سن السيدة عن 21 سنة، أن تكون السيدة متفرغة للمشروع، وأن يكون القرض بدون ضمانات ولمدة 24 شهرا بينها 3 شهور سماح ، بالإضافة إلى تحمل السيدة قيمة "وثيقه تأمين على القرض"، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال أن القرض بعشرة آلاف قيمة الوثيقة 160 جنيه تتحملها السيدة المقترضة.



ولفت إلى أن انواع المشروعات منها "شراء فرن لشوي الاسماك- بطاريات الارانب،- تربيه و بيع دواجند-تفصيل ملايات ،-تغليف وتعبئة مأكولات د-تصنيع منتجات البان - عمل حضانة-تربيه أغنام وماشية ".