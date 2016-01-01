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تعليم الجيزة: تشكيل لجان لفحص شكاوى الرشاوى في تحويلات المدارس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:10 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه نظرا لما يثار هذه الأيام عن طلب تبرعات أو مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير قبول ملفات أبنائهم بمدارس الجيزة ، قررت إلهام أحمد إبراهيم مدير المديرية ، تشكيل لجان من ( التوجيه المالي _ المتابعة الفنية _ المتابعة التنسيقية _ متابعة مكتب وكيل الوزارة _ الأمن ) ، لمتابعة وتقصي شكاوى التحويلات بالإدارات التعليمية.

وأصدرت مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أمرًا إداريًا لكافة مديري عموم الإدارات التعليمية بتكليف لجان بنفس التشكيل و النظام المتبع به في المديرية ، مشددة على أنه في حالة ثبوت حالات رشاوي أو أي سلوك خاطئ متبع تتم محاسبة كل مسئول بداية من مدير المدرسة الي وكيل ومدير الإدارة

وقالت المديرية في بيان رسمي لها : نهيب بالسادة أولياء الأمور أن لا يستجيبوا لمثل هذه الطلبات والتواصل مع ارقام تليفونات لجان المتابعة الآتية :

( ٣٥٧٢٣٨٩٤ - ٣٥٧٠٦١٤١ - ٠١٠١٩٦٦٣٧٨٠ - ٠١٠٥٥٠٥٨٧٥ - ٠١٠٠١٢٩٨٩١٢ - ٠١١٠٠٨٧٩٧٧٩ - ٠١١٢٦٦٥٠٠٠٣ )
تعليم الجيزة: تشكيل لجان لفحص شكاوى الرشاوى في تحويلات المدارس

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