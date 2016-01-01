ترامب : إنفاق الولايات المتحدة على الناتو غير عادل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ، أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة إسهاماتهم للحلف .. مجددا انتقاده السابق قبل حضوره لقمة الناتو المقرر انعقادها الأسبوع الجاري.



وكتب ترامب ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، : "الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر بكثير من أية دولة أخرى .. هذا ليس عادلا أو مقبولا" ، بحسب ما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وفي تغريدة لاحقة .. انتقد ترامب الدول الأوروبية بشأن التجارة فكتب: "بإجراء بعض الحسابات ، الولايات المتحدة تدفع 90% من الناتو فيما لم تقترب بعض الدول حتى من 2% من التزاماتها .. وفوق كل ذلك، لدى الاتحاد الأوروبي فائض تجاري مع الولايات المتحدة 151 مليون دولار مع فرض حواجز تجارية كبيرة على البضائع الأمريكية .. لا!".

تأتي تغريدة الرئيس الأمريكي قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل واجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع القادم في هلسنكي ، وهدد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية على جميع السيارات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة.

