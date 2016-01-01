شاهد.. شاب يركب أعلى باب المترو الخارجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو برجل يتعلق بالجانب الخارجي عربة مترو عندما بدأت في السير من محطة بروكلين في حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الجمعة الماضي.



وقع الحادث على متن قطار في قطاع سي بمانهاتن حتى توقفه في محطة كلينتون واشنطن أفينيوز في قطاع كلينتون هيل في بروكلين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".



بينما يستمر القطار في رحلته ، يظهر رجل يتعلق في الخارج على جانبي الأبواب الزجاجية بعربة المترو.