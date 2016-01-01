استشاري: القضاء على السمنة يخلصنا من أمراض لا حصر لها

صرح الدكتور محمود زكريا أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن السمنة مرض مرتبط بأمراض كثيرة ويترتب عليه أمراض أكثر حيث أن السمنة تقود لإصابة الشخص بالعديد من الأمراض والتى تؤثر على صحة الشخص فيما بعد وخاصة أن معظم هذه الأمراض أمراض مزمنة يجب الحذر والوقاية حتى لا نصل الى مرحلة الإصابة بها و علاجها .



وأكد د.زكريا، أن مرحلة الوقاية من الأمراض لا تتطلب أكثر من التخلص من السمنة الزائدة وخاصة أن السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية، كما ان السمنة تعمل على إصابة المفاصل و العمود الفقري بسبب زيادة وزن الجسم كما تسبب هشاشة العظام .



وقال إن السمنة مرض لا يصل بصاحبه الى الأمراض العضوية فقط فالسمنة واحدة من مسببات الإكتئاب حيث تسبب السمنة مشاكل نفسية مثل انخفاض الثقة بالنفس قد تتطور إلى الاكتئاب الإكلينيكي على المدى الطويل.



وأشار إلى أن السمنة تسبب كثيرًا من المشاكل لضحاياها ابتداء من المشاكل الاجتماعية والنفسية و انتهاء بمسلسل الأمراض الذي لا ينقطع مثل أمراض القلب و المفاصل والدوالي و السكرى النوع الثانى وارتفاع ضغط الدم.