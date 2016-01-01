المتهمون بخطف طفل الشروق: خططنا للواقعة قبل شهر من التنفيذ

تستكمل نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، بإشراف أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة خطف طفل الشروق من أمام منزله.



وأشارت تحقيقات النيابة العامة الأولية بادعاء المتهمين وجود خلافات مالية مع الأسرة، إلا أن التحريات ثبتت عكس ذلك، وتبين اعتزام المتهمين تحديد الضحية لابتزاز الأسرة والاستيلاء على مبلغ مالي.



وأقر المتهمون بتخطيطهم للواقعة ودراسة موقع الفيلا ملك الأسرة ومعاينتها خلال شهر كامل، وتحديد مواعيد دخول وخروج أفراد الأسرة واختيار الموعد المناسب لتنفيذ خطتهم.