المحافظين بالبحيرة يطالب بدراسة بيئية لمواجهة أزمة الثعابين



قال علي صبح، وكيل لجنة الاتصال الجماهيري بأمانة حزب المحافظين بالبحيرة، إنه منذ بداية ظهور عدد من الثعابين في قرية منية السعيد، بمركز المحمودية، تم التواصل مع مسئولي المحافظة من الصحة والري والبيئة، لمحاولة الوقوف على الأزمة وعدم تفاقمها ولكن لم نجد أي تعاون أو تفاعل من مسئولي الوزارات، وبدء التحرك بعد وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص.



وأوضح "صبح"، فى بيان أمس، أنه تم التواصل مع المحافظ المهندس نادية عبده، ولكن في بداية الأمر لم تتفهم الصورة بصورتها الحالية، ومن ثم بدأ التحرك إعلاميا لنشر خطورة الأمر والتحرك بشكل سريع لمواجهة الأزمة قبل تزايدها في الوقت الذي شهد فيه وفاة وإصابة عبد المواطنين، مشيرا إلي أنه كان هناك عمل تطوعي من قبل الإهالي لمواجهة انتشار الثعابين والتحرك نحو اصطيادها والاتصال بأحد الأشخاص من المحافظات المجاورة ليقوم بإخراجها وقتلها ، وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المسئولين في المحافظة.



وطالب وكيل لجنة الاتصال الجماهيري، بضرورة التطهير الكامل للمصارف والترع ومتابعة عملية التنظيف بشكل مستمر، بالإضافة إلي وجود أمصال طبية وسرعة ملاحقة المصابين، مشيرا إلي أنه الأمصال الطبية لمواجهة الثعابين لم تكن موجودة في المستشفيات أو الوحدات الصحية، مشددا على ضرورة إجراء دراسة بيئة من قبل المحافظة للمناطق المعرضة لذلك فيما بعد.



وأعلن "صبح"، أن أمانة الحزب بالمحافظة ستقوم بعمل حملة توعية للمواطنين حول مخاطر الثعابين والأسباب التي من الممكن أن تنشا فيها، كما سيتم إعداد مطويات لتوزيعها على أهالي المحافظة والتواصل بشكل مستمر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

