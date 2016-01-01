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محافظات

حامد: مهلة أسبوعا لبدء رصف وتطوير طريق السويس - الإسماعيلية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:56 م
محافظ السويس
محافظ السويس
حسن غنيمة
أعطى اللواء أ.ح احمد محمد حامد محافظ السويس، مهلة اسبوعا لمسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير ورصف طريق السويس /الاسماعيلية، حتي قرية جنيفة للتأكد من جاهزية هذه الجهات والمرافق لبدء الأعمال بالطريق بتكلفة 650 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، علي هيئة الطرق والكباري التنسيق مع استشاري المشروع للانتهاء من كافة الاعمال والتصميميات وتحديد موعد لبدء أعمال الرصف والتطوير للطريق خلال الايام المقبلة .

يذكر ان طريق السويس الاسماعيلية بداية من مزلقان المثلث وحتي قرية جنيفة يبلغ طوله 35 كيلو مترا ويشمل 3 حارات في كل اتجاه بعرض 24 مترًا للاتجاهين وساحة انتظار علي الطريق لسيارات النقل الثقيل المتجهة الي نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري أعلي ميدان الشهيد حسني عويس بمنطقة النفق.

وأكد علي استكمال إنشاء الجزء الغربي لمصرف يوسف السباعي لحل مشكلة مياه الصرف الزراعي القادمة من قري شباب الخريجين والقطاع الريفي على طريق السويس - الاسماعيلية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ومحمود فوزي رئيس حي فيصل وسمير سعيد رئيس حي الجناين ونور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالسويس وغريب جودة مدير عام التخطيط والمتابعة ومديري المرور والطرق والنقل والتخطيط العمراني الزراعة والمتابعة الميدانية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والتنمية الزراعية والكهرباء والغاز الطبيعي ومركز المعلومات والمكتب الفني والازمات والكوارث .

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