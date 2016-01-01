العقاري : تطوير بحيرة قارون يشجع على زيادة الإستثمار

أكد محمد العقاري نقيب الفلاحين أن خطة الدولة لتطوير بحيرة قارون أمر جيد ويعمل على تشجيع وزيادة الإستثمار بالمنطقة مؤكدا على أن البحيرة تتبع لوزارة البيئة ويتم الآن التنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة لاتمام عملية التطوير.



وأضاف العقاري خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن بحيرة قارون هى إحدى البحيرات السياحية والجاذبة لمشروعات إستثمارية كأنشاء معامل ومزارع سمكية تساعدنا على تصدير الأسماك للخارج.



وتابع نقيب الفلاحين انه يتمنى أن يتم تطبيق تطوير هذه البحيره على أرض الواقع وألا يكون مجرد تصريحات صحفية فقط وإننا كفلاحين على أتم إستعداد لتقديم يد العون والمساعدة فى هذا المشروع.



يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد عدة اجتماعات مع الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن تطوير البحيرات، وفي مقدمتها بحيرة قارون بالفيوم.