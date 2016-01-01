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فن

مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:47 م
صدى البلد
قسم الفن
أقيم اليوم مؤتمر صحفي للنجم المغربي "عبد الحفيظ الدوزي" بالاشتراك مع شركة مزيكا للإعلان عن مفاجأته في مصر والوطن العربي من خلال عرض أحدث فيديو كليب قام بتصويره وهو بعنوان "قمر".

هذا وكان الدوزي تعاقد مؤخرا مع شركة مزيكا ويقوم بتحضير العديد من الأعمال الفنية لجمهوره في موسم الصيف الحالي، وعبر عن سعادته بتحقيق حلمه بالتعاقد مع مزيكا ووعد جمهوره ومعجبيه بمفاجآت فنية مميزة.

وأشاد المنتج محسن جابر بالنجم المغربي، مؤكدا أنه فنان عالمي يسعى دائما لتقديم كل ماهو مختلف وحديث وتم وضع خطة مناسبة ليكون الدوزي نجم 2018 على مستوى الوطن العربي.
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة
مؤتمر صحفي للنجم المغربي الدوزي بأحد فنادق القاهرة

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