علاء عابد يشيد بنجاح الشرطة فى تحرير طفل الشروق فى 72 ساعة

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحية قلبية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولفريق البحث المكلفين بإعادة هشام سامى طفل الشروق المختطف من منزله منذ عدة أيام، وذلك لسرعة التعامل مع البلاغ والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة والأجهزة المعنية، واستخدام التقنية الحديثة فى تتبع الخاطفين وتحديد مكان احتجاز الطفل وتحريره بحرفية حفاظًا على حياته وإعادته لأسرة سالما.



وأشاد "عابد" بجهود اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة واللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة وقيادات ورجال جهاز الأمن الوطنى بعد نجاحهم فى ضبط المتهمين باختطاف الطفل خلال 72، موجها الشكر لمديرتى أمن القاهرة والجيزة وضباط قطاع القاهرة الجديدة وقطاع الأمن الوطنى ورجال العمليات الخاصة الذين تولوا مهمتى مداهمة وكر اختباء الخاطفين بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وكذا مكان احتجاز الطفل بفيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية، وضبط جميع المتهمين فى الواقعة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.



وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، ان ما قامت به الشرطة هو هدف سامى ونبيل باعتبار ذلك الأمر حق من حقوق الإنسان الذى نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات والدساتير الدولية، مؤكدا جهود الشرطة فى هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى يؤكد للشعب المصرى إن جهاز الشرطة المصرى بخير وأنه لديه القدرة والكفاءة على مواجهة الإرهاب والإرهابيين وجميع أنواع الجرائم الأخرى ولديه القدرة فى توفير الأمن والاستقرار لجميع المصريين فى جميع أنحاء مصر فتحية تقدير وإعجاب لجهاز الشرطة المصرى بجميع قياداته وكل من ينتمون لهذا الجهاز الوطنى .