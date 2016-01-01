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أخبار البلد

قيادات الزراعة تتفقد 3 محافظات للسيطرة على مرض الجلد العقدي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:39 م
مرض الجلد العقدي
مرض الجلد العقدي
جمال صلاح الدين
قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور على المحافظات الثلاث التي ظهر فيها إصابات بمرض الجلد العقدي، وذلك بتكليف من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وظهرت حالات إصابة للماشية بمرض الجلد العقدي المميت، في محافظات أسيوط والفيوم والأقصر، وأعلنت مديريات الطب البيطرى بكافة محافظات مصر حالة الطوارئ لمواجهة هذا المرض ومحاولة السيطرة عليه.

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