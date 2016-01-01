علي جمعة يوضح وظيفة القلوب الضارعة ولماذا نتضرع إلى الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن القلوب الضارعة، هي القلوب التي تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك لأنه له ملك السماوات والأرض، ولأننا نحتاج إليه، ولأنه سبحانه وتعالى كما أن بيده الأمر وبيده الملك فهو يستجيب الدعاء، إذن؛ هذه الحقيقة تأتينا بقلوب ضارعة.





وأضاف "جمعة"، خلال لقائه في برنامج "والله أعلم" على فضائية الـ"سي بي سي"، قائلاً: إن القلوب الضارعة كانت محل اهتمام كل أهل الله الذين أرشدوا الخلق إلى دين الحق.





وتابع: القلوب الضارعة وظائفها ثلاث هي الدعاء والذكر والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.