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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يطالب بتطوير بحيرة قارون لزيادة الإنتاج السمكي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:44 م
صدى البلد
محمود محسن
طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، وزارة الزراعة باستخدام الطرق العلمية الحديثة فى تطوير بحيرة قارون لزيادة الإنتاج السمكي.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه "يجب على وزارة الزراعة قبل البدء في عمليات التطوير أن يتم إزالة كل التعديات الموجودة على بحيرة قارون وتطهيرها بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة".

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب أن توضع خطة علمية تعتمد على الدراسات لتشجيع الاستثمار.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد عدة اجتماعات مع الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن تطوير البحيرات، وفي مقدمتها بحيرة قارون بالفيوم.

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