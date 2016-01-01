برلماني يتقدم بتعديل على قانون البناء الموحد للتصالح مع المخالفين

قال النائب أيمن عبد الله ، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش التعديل رقم 119 لعام 2008 الذى تقدم به للتعديل على قانون البناء الموحد بشأن التصالح على مخالفات البناء.



وأكد عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون البناء الموحد المعمول به عند تطبيقه نتج عنه مخالفات كثيرة لا يجوز التخلص منها إلا بقرارات إزالة، مشيرا إلى أن العقوبة فى مخالفات البناء تكون بالحبس والازالة أو الغرامة والإزالة.



وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن التعديل الذى تقدم به يستهدف البحث عن مخرج قانونى لتوفيق اوضاع المخالفين فى أعقابه يتم التصالح بتشريع يعمل لمدة مؤقته لتحصيل حق الدولة وتوفيق أوضاع المخالفين من خلال توفير مسكن امن لهم بعيدا عن المخالفات والمطارادات.