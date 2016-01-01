معهد بحوث الحيوان ينظم 8 دورات تدريبية في التلقيح الصناعي

أكد الدكتور علاء الطحان، مدير معهد بحوث الحيوان، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المعهد قام بتنظيم 8 دورات تدريبية في مجال التلقيح الصناعي بمركز البحوث بسخا بهدف زيادة الإنتاج عن طريق أجيال من الحيوانات ذات تراكيب وراثية جيدة تؤدى لزيادة الناتج القومي".



وأضاف الطحان، ان "التلقيح الصناعي يسهل عملية تلقيح البقر المحلى الضعيف وذات الصفات قليلة الانتاج مع سلالات ممتازة ذات انتاجية عالية مما يحسن من الاجيال الناتجة".



وأشار إلى ان التلقيح الصناعي، يساعد في التحكم فى الامراض التناسلية ومنع انتشارها.