الجيزة: استمرار الحملات حتى إزالة جميع مخالفات البناء

أكد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة ضد حالات البناء المخالف بالمحافظة ، خاصة قرارات الإزالة التي يتم تنفيذها في منطقة كرداسة وأوسيم والصادر بحقها 87 قرار إزالة في نطاق حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو.



وأضاف رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الحملة نفذت حتى الآن 57 قرار إزالة كلية و30 قرار إزالة جزئية، مؤكدا أن الحملات لن تتوقف قبل تنفيذ جميع قرارات الإزالة، وإزالة حالات البناء المخالف وتطبيق القانون على الجميع.



وأوضح أن المحافظة جهة تعمل على تنفيذ جميع القرارات الصادرة ضد البناء المخالف، مشيرا إلى أنه لن يتم الالتفات للمخالفين المطالبين بوقف تلك الحملات.

