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أخبار البلد

الخارجية تطالب المصريين في ليبيا بالتعامل فقط مع القنصلية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:40 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
حذرت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين في ليبيا من التعامل مع أي شخص يدّعي انتماءه للحكومة أو للسفارة المصرية أو أي مكتب أو مدرسة داخل الأراضي الليبية، وأن التعامل فقط يكون مع الوفد القنصلي المتواجد بمعبر رأس جدير مباشرة بدون وسطاء.

وقال بيان للوزارة، حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إنه على ضوء متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين في دولة ليبيا من عمليات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج بمقدرتهم على إنهاء الأعمال القنصلية نظير مبالغ مالية فقد أصدرت الوزارة هذا التحذير.

وأوضح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه من الضروري مراعاة المواطنين لذلك حتى لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس من المزورين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث إن إصدار وثائق السفر للمواطنين تتم بالمعبر من خلال الوفد القنصلي المصري بمعبر رأس جدير الحدودي مجانًا وبدون أي نوع من أنواع الرسوم.

وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الوفد القنصلي بمعبر رأس جدير على الأرقام التالية:
(0021650247554 – 0021653828934 – 0021655964775 – 0021655974599).

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