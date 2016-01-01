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كأس العالم

كأس العالم يعيد هيمنة الإنجليز على الكرة العالمية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:51 م
صدى البلد
مايكل عياد
كشفت بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، منذ انطلاقها، خاصة بأدوارها النهائية، عن قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنه البطولة رقم واحد على مستوى العالم من حيث دوريات كرة القدم.

وكان الدوري الإنجليزي ببداية إنطلاق المونديال، هو أكثر البطولات التي يلعب فيها لاعبين دوليين بالمنتخبات المختلفة، وبعد وصول قطار البطولة إلى الدور قبل النهائي، ظل الدوري الإنجليزي أيضا أكثر الدوريات التي لها ممثلون بالفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي.

وتحوي قوائم المنتخيات الأربعة، بلجيكا، وكرواتيا، وإنجلترا، وفرنسا، على 91 لاعبا بقوائمهم الحالية، ومن بيت ذلك العدد يوجد 40 لاعبا يلعبون في الدوري الإنجليزي بمختلف أنديته، بما يقرب من 50% من نسبة اللاعبين الحالييين، كما لناد توتنهام الإنجليزي التفوق من حيث عدد اللاعبين من ناد واحد بدور الأربعة، بعد أن كانت الغلبة لنادي مانشيستر سيتي بدور الـ16 السابق، وهو ناد إنجليزي أيضا.

وبات كأس العالم الحالي فرصة للمنتخب الإنجليزي للاستفادة من قوة الدوري المحلي به، خاصة بعد عودة هيمنة الكرة الإنجليزية على العالم في ظل سيطرة أندية إسبانيا على بطولات الأندية القارية الكبرى.

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