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فتيات عن مصير الشبكة بعد فسخ الخطوبة: مالوش غير الدبلة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:55 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
البهى عمرو
عرض برنامج "كلام البنات" المذاع على قناة تن تقرير فيديو من الشارع المصرى لمعرفة رأى الجمهور حول حق العريس فى الحصول على الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة.

وقالت إحدى الفتيات خلال التقرير " الشبكة دى بتكون هدية وطبعا الهدية مش بترجع، اللى له عندى الدبلة بس"، بينما قالت أخرى: "لازم ياخد كل حاجة هو جبها وأنا طبعا هكون عايزة أمسح كل حاجة ليه".

وفى نفس السياق قالت فتاة أخرى: النبي قبل الهدية.. وانا طبعا مش هرجع اى حاجة خطيبي كان جيبها.

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