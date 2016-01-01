بوفون: نيمار قادر على تخطي خيبات كأس العالم

انضم حارس المرمى الاسطوري جيج بوفون لفريق باريس سان جيرمان في صفقه انتقال حر، ونظم اليوم المؤتمر الصحفي لتقديم الحارس قبل أول تدريب له مع الفريق.



وقال بوفون: "يمكن أن يحدث لأي شخص أن يكون لديه لحظات صعبة، هذه خطوات لتقديم بطل مثل نيمار ويمكنه أن يتصرف بشكل جيد بعد خيبة أمل كأس العالم وأشعر أنني لا يزال لدي شيء عميق في داخلي لأقدمه".



وأضاف: "هذه المغامرة الجديدة يمكن أن تجعلني أتقدم بقدر شخص كلاعب وهنا يوجد طموح كبير للنتائج ولا يعتبر دوري الأبطال هاجسًا.



وأكمل: "الجميع يريد أن يكون له مكان مهم في الفريق، سأبذل قصارى جهدي لأفعل الأفضل، أريد أن أثبت أنني ما زلت حارس مرمى كبيرا.. انا أبحث دائمًا عن تحديات".



واختتم بوفون: "إنه وقت رائع للعيش في هذه البيئة الجديدة ، لقد جئت إلى باريس مع حماس طفل وأعتقد أن PSG هو النادي الذي اتبعته كثيرا في السنوات الأخيرة، وأنا أشعر بالفضول لرؤية ما يمكننى تحقيقه هنا.