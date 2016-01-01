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أخبار البلد

معا من أجل مصر يناقش الأمن القومي وقوة الدولة الشاملة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:44 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب دكتور طارق المهدى رئيس المنتدى الوطنى للإعل
ابراهيم الديب و مى شاهين
ناقشت الجلسة الثانية خلال اليوم الثانى لفاعليات مؤتمر "معًا من أجل مصر" وعقدت تحت عنوان: الأمن القومى و قوة الدولة الشاملة عددًا من الموضوعات وذلك بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس و مقررو المؤتمر الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب و مدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس والدكتورة ريهام عرام مدير عام إدارة حفظ التراث بمحافظة القاهرة وعدد من الشخصيات العامة.

ترأس الجلسة اللواء أركان حرب دكتور طارق المهدى رئيس المنتدى الوطنى للإعلام واستعرض خلال كلمته تجارب وخبرات حياتية تؤكد أن الوطن نسيج وأحد على مر العصور.

وتحدث اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية حول مخططات تقسيم المنطقة العربية والتى يعمل عليها العدو منذ انتصارنا فى حرب أكتوبر المجيد ة ووقوف جميع الدول العربية يدًا واحدة، لافتًا إلى أهمية إحياء جامعة الدول العربية ودورها المحوري في المنطقة، كما تطرق لمخاطر إستخدام الانترنت و مواقع التواصل الإجتماعي فى نشر الشائعات لأنها سلاح خفى، مشيرا الى إنجازات المصرى القديم والمعاصر من آثار سياحية وقناة السويس نجنى الآن ثمارها ونحن نزرع وندشن مشاريع لتنهض مصر فى المستقبل.

واستعرض شهود القضية الفلسطينية ومراحل انتشار اليهود في فلسطين واحتلال إسرائيل لفلسطين على مدى 70 عامًا. 

وتحدث أحمد جاد مساعد وزير الداخلية سابقا ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا حول حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها نسبية ومتغير بإختلاف المجتمعات والزمان ويقابلها واجبات مع ضرورة الاحتفاظ بحقوق الأمن القومى، ثم تحدث حول أهمية التنمية البشرية من تعليم و تدريب ورعاية وكذلك التنمية الثقافية والاقتصادية مشيرا إلى أهم معوقات التنمية من بطالة وأمية. 

وتحدث اللواء أركان حرب محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة عن أهداف الأمن القومى ومنها الحفاظ على الذات والأمن وتحقيق الرفاهية والازدهار والحفاظ على هيبة ومكانة الدولة.

وتفاعل شباب الحضور مع قصائد الإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام و اختتم الجلسة الشاعر عبد العزيز جويدة بقصيدة "قف أيها تاريخ"، وتم إهداء درع المؤتمر للمتحدثين.

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