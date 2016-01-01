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فن

أحمد زاهر يرفض زواج بناته

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:49 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يرفض فيه الفنان احمد زاهر زواج بناته وذلك ضمن حفل زفاف الفنان محمد على رزق والذى عقد منذ ايام.

وقال أحمد زاهر مازحا خلال الفيديو "مفيش جواز للبنات"، وذلك بعد أن تمنت له منى فاروق زواج بناته ترد ابنته ليلى قائلة "لا أنا هتجوز".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر كان مشهد فى مسلسل "رحيم" كضيف شرف والذى عرض فى رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية.

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