جابر نصار: النظام التعليمي يجب أن يرسخ لمبدأ المواطنة

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أن المواطنة تقوم على محوريين أساسين: الأول إيجابي وهو أن الجميع متساوى أمام القانون، والثاني عدم التمييز.



وأضاف نصار خلال كلمته بمؤتمر "معًا من أجل مصر"، الذي تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، بقاعة آمون بدار الضيافة بجامعة عين شمس، بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، أن التواصل مع الشباب عن طريق المؤتمرات هو شئ بالغ الأهمية.



وأكد نصار أهمية عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي على إثراء الثقافة فعندما تم إنشاء الجامعة قالوا دينها العلم، وضاربا مثال بفترة رئاسته في الجامعة قائلا: "كنا بنعمل حفلات ونكسب فلوس" وأيضا ذهاب الطلاب لدور الثقافة والمسرح القومي لزيادة الثقافة والوعي.



وحذر نصار من أنه لابد أن يحمي النظام التعليمي المواطنة ويؤكد على مبادئها، مؤكدا على أنه من يتطرف في فكره وفنه يصعب تعليمه، مشيرا إلى أن "مصر طول عمرها بضاعتها هي القوة الناعمة الثقافة الفن".



وأكد نصار أهمية تطوير التعليم، ضاربا المثل بالقرارات المنتظر صدورها في الأيام القادمة لنظام التعليم الجديد، مؤكدا أهمية عدم معارضة التطوير واتخاذ قرارات جريئة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق أن أعظم ما انجزته مصر في الفترة السابقة هي تجاوز فكرة تفكيك الدولة.



يذكر أن المؤتمر يستمر في الفترة من 8 يوليو حتى 12 يوليو الجاري تحت شعار "معًا من أجل مصر..شباب بيحلم ببكرة"، ويهدف إلى تنمية الوعي الثقافي و الفكري للشباب وربطهم بمتطلبات المرحلة الراهنة.